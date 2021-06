© Instagram / Erykah Badu





Meet L’Enchanteur, the Brand Behind Jay-Z, Beyoncé, Erykah Badu, and Lauryn Hill’s Bold Jewelry and Fifty Years of Erykah Badu





Fifty Years of Erykah Badu and Meet L’Enchanteur, the Brand Behind Jay-Z, Beyoncé, Erykah Badu, and Lauryn Hill’s Bold Jewelry

Know what's going

>>> Subscribe NOW to our YouTube <<<





Last News:

West Hartford Town Council Approves Procedure for Honorary and Historic Renaming of Public Streets.

The best places to eat outdoors in Cincinnati